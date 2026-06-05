【「社長と酒と星」6巻】 6月5日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「社長と酒と星」の6巻を6月5日に発売する。価格は792円。 本作はずり騎士氏が「週刊ヤングマガジン」で連載しているオフィスラブコメ。夜の公園で酒を煽り、弱音を吐く女社長とのイビツな関係を描いている。 6巻では、玲奈社長が部下の気持ちをどこまで理解できるのか不安になり、黒