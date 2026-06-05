【「暴力万歳」6巻】 6月5日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「暴力万歳」の6巻を6月5日に発売する。価格は792円。 本作は「週刊ヤングマガジン」連載の格闘マンガ。「賭ケグルイ」の河本ほむら氏が原作、「サツドウ」のなだいにし氏が作画を手掛けている。 6巻では暴力リアリティーショー「NO RULEs」の参加者でプロレスラーのMIU