【「妹は知っている」7巻】 6月5日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「妹は知っている」の7巻を6月5日に発売する。価格は792円。 本作は凄腕ハガキ職人の兄・三木貴一郎と、人気アイドルの妹・三木美貴の日常を描いた兄妹コメディ。雁木万里氏が「週刊ヤングマガジン」で連載している。 7巻ではバイト先の後輩の告白を断った石風呂が、とある決意を胸