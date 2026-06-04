高齢者の包茎は、ただの見た目の問題ではありません。社会の高齢化に伴い、包茎に関する高齢者の悩みと介護者の負担が増加しています。そこで、さぎぬま泌尿器科・美容クリニックの野口先生に、包茎の医学的側面と介護の課題について詳しく解説してもらいました。 編集部 高齢者の包茎に悩む介護者が増えていると聞きましたが、その実態はどのようなものですか？ 野口先生 高齢者の介護において、包茎が問題になるケ