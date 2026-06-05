今年もカメラグランプリ2026の外部選考委員を拝命したのですが、筆者はカメラ博愛主義者を公言していますから、機材の順位づけそのものが苦手ですし、毎回のように引き受けたことを後悔するわけです。 まったく勝手なものですが、だって、他の選考委員の方と採点基準が異なったりするわけなので、投票にも躊躇するわけであります。 基本的には革新的な技術を有したカメラやレンズが上位になるのは当然のことであって、それ