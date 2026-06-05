日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が5月31日、Instagramを更新。女子プロゴルファーの政田夢乃（25）がホールインワンを決める試合動画を投稿した。 【画像】菅沼菜々＆神谷そら「仲良し2人組」ハート2ショットに笑顔の連鎖「アイドル入りですな」「素敵な写真です」 「優勝争いの中で飛び出した大きな一打」と投稿された動画は、5月28日から開催されたリゾートトラストレディス ラウンド4での一幕