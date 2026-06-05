先月、山形市の２０代の女性が電子マネーおよそ５万円分をだまし取られる詐欺被害にあいました。 警察によりますと、先月下旬、山形市に住む２０代の女性のスマートフォンに「楽天カード」を名乗る相手からメールが届きました。 メールには「ご請求分のお支払い依頼（２０２６年４月ご利用分）」「自動引き落とし失敗。○○円をＰａｙＰａｙで支払ってください」と書かれていました。 女性は４月