【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『黒牢城』（読み：こくろうじょう / 6月19日全国公開）より、本木雅弘演じる織田信長に謀反を起こした孤高の城主・荒木村重と、宮舘涼太（Snow Man）演じるその家臣・乾 助三郎が、連続怪事件の始まりとなる「少年の密室殺人」の謎に挑む姿を捉えた本編映像が解禁となった。 ■戦国時代の厳しい上下関係にありながらも、強固な信頼を感じさせるふたり 第79回カンヌ国際映画祭「