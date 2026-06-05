かつて高総体で17連覇。 通算33回の優勝を誇る女子バスケットボールの名門高校「鶴鳴」の名が今年、復活しました。 チームの持ち味のひとつは「速攻」です。 全員がリバウンドや守備への意識を高く持つことをテーマに、さらなる進化を続けています。 （森 心優 主将） 「鶴鳴高校はすごい歴史ある名前なので、それに恥じないように自分たちもしっかり確実に、勝っていきたい」 ※詳しくは動画をご覧