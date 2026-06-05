世界の「KENZO」こと高田賢三さん、「ピンクハウス」の金子功さん、「ニコル」の松田光弘さん、そして私。後にその活躍から文化服装学院の花の九期生と呼ばれるようになりました。夢と希望で胸を膨らませた4人の若者が力いっぱい走り出したのです。「数寄屋橋に集合よ」。私たちはよく授業を抜け出し、それぞれ数枚のデザイン画を持っていつも銀座に集まりました。音頭を取ったのは、もちろん、私。行動力では誰にも負けません