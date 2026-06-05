サッカーW杯北中米大会（11日開幕）で日本代表と同じ1次リーグF組のスウェーデン代表（FIFAランク38位）が4日（日本時間5日）、ストックホルムで、W杯出場を逃したギリシャ代表（同47位）と親善試合を行い、2―2（前半0―1）で引き分けた。前半10分、相手CKからの流れでペナルティーエリア内に守備の人数が多くいたにも関わらず、1人をフリーにしてしまい先制ゴールを決められた。それでも、欧州CL決勝から前日に合流したばか