ヤマダホールディングス（ＨＤ）とエディオンが経営統合を検討するのは、縮小する国内市場で生き残るには、規模拡大で低価格販売を続けながら、プライベートブランド（ＰＢ）商品の強化が欠かせないからだ。他社を圧倒する「１強」の誕生によって業界再編が加速する可能性がある。（中山知香、杉本要）株価上昇家電量販業界は、少子高齢化による市場の縮小に加え、ネット通販が拡大し、家具製造販売のニトリなどの小売店がＰＢ