ソフトバンクは4日、中日との試合（バンテリンドーム）に2−1で勝利。4日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、2番手で登板した木村光の投球をズームアップ。解説で出演していた池田親興氏は「今彼がいないといけない、といったような状況で投げているんですが、（木村はは）コントロールがあって度胸がいいというところ。1番はコントロールの良さ。急に出てきたような感じがしますが、彼の力はずっと証明され