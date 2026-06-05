WBC放映でネットフリックスの利用者数は1.3倍に約150億円の投資は、成功したようだ。’25年8月、サブスク動画配信サービス大手のＮｅｔｆｌｉｘ（以下ネットフリックス）は、今年３月に行われた第６回ＷＢＣの独占放映権を取得した。侍ジャパンが３度目の優勝を飾った第５回の放映権料は約30億円。ネットフリックスはその５倍の巨額を投じ、スポーツ配信の市場に本格進出することをアピールしたのだった。調査会社『ＧＥＭＰａｒ