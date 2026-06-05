これは筆者自身の体験です。5歳の息子のRとの日々の中で、私がRに対してつい口出しをしてしまい、そのことでRが傷ついた出来事です。親の言葉が子どもに与える影響を実感し、反省を経て、子どもへの接し方を見直すきっかけとなった話です。 ママ、上手に描けたよ！ 先日、5歳の息子のRが帰宅して嬉しそうに言いました。「ママ、見て！」と、自分で描いた絵を持ってきたのです。色とりどりのクレヨンで描かれたその絵は、