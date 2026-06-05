最高気温40℃を超える「酷暑日」という新名称が誕生するなど、今年の夏も暑くなりそうです。年々上がる気温と比例して、熱中症による救急搬送人員も増加しており（※１）、今や熱中症対策は命に関わる重要な課題に。そこで今回は、ユニークな発想で熱中症の削減や啓発を目指す、企業や行政の取り組みについて取材しました。（※１総務省消防庁調べ）☆☆☆☆☆【「熱中症ゼロ」を目指し、“びしょ濡れ”度をアップ】テ