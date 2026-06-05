猛暑への対策が社会全体の課題となる中、「人間冷蔵庫」なる設備が注目を集めているといいます。実際に同製品を運用している釜谷紙業株式会社（兵庫県加古川市）の代表取締役社長・釜谷泰造さんに聞きました。人間冷蔵庫「ど冷えもんBOX」（提供：釜谷紙業株式会社）☆☆☆☆同製品は屋外での作業やイベントなど「空調の効きにくい現場」において、短時間で体を冷やすことを目的とし誕生したもの。昨年から国内企業に対し熱