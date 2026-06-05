作曲家・編曲家の石橋元嗣さんが急速に進化するAI音楽への驚きとともに、「人の心に届く音楽に必要なもの」を語った。（左から）パーソナリティーの田中大貴、石橋元嗣さん、パーソナリティーの林歳彦☆☆☆☆映像作品のBGMや演劇の長台詞のバックで流れる音楽など、幅広いジャンルの作曲・編曲を手がけてきた石橋さん。その年月は実に30年近くにわたるという。インタビューの中ではAIによる音楽制作の進化について言及。仮