グラビアアイドルの大貫彩香が4日、自身のインスタグラムで妊娠したことを公表した。夫は俳優の石見海人(いわみ・かいと)。2人は2024年10月に結婚を発表している。 【写真】幸せ絶頂の石見海人&大貫彩香夫妻美男美女すぎ！ 大貫は「ご報告」と題して「この度、第一子、第二子を授かりましたことをご報告させていただきます」と記し、「そう…双子ちゃんです！」と初産が双子になることを知らせた。「私たち夫婦も突然4