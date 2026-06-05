「キル フェ ボン名古屋栄」が、2026年5月28日でオープン1周年を迎えました。これを記念して、オープン時に大好評だった名古屋栄店限定タルト2種が1年ぶりに再登場します♪ さらに、店内には来店者がひとことメッセージを書いて参加できるメッセージボードを設置。節目を祝うあたたかなムードが感じられます。 13年ぶりに戻ってきた「キル フェ ボン名古屋栄」が1周年♪ 東京や