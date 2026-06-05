「参加させていただけること、とても光栄に思います」と話すジェシー（SixTONES） ジェシー（SixTONES）が３日、都内で開催された『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』完成披露試写会に登壇した。声優としてのこだわりや、本作のテーマにちなんだ「友情と絆のエピソード」が披露された。【写真】真剣にゲームに取り組むジェシー（SixTONES）1999年より「月刊少年エース」（KADOKAWA）