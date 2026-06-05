今日5日(金)も、雲が広がりやすく、所々で雨が降ります。沖縄と奄美は大気の状態が不安定で、急に強まる雨や雷雨に注意が必要です。すっきりしない天気沖縄と奄美は大気不安定今日5日(金)は、前線が本州の南に延びるでしょう。また、日本の北でオホーツク海高気圧が張り出してきており、ここから吹きだすヒンヤリとした湿った空気が北日本と東日本の太平洋側に流れ込みます。全国的に、晴れ間はあっても雲が多めで、すっきりしな