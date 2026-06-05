第45回ベスト・ファーザー「イエローリボン賞」発表と授賞式が6月3日に都内であり、芸能部門で受賞した俳優の吉田鋼太郎（67）は「年齢的にはベストグランドファーザー賞かも」とおどけて見せた。【写真】アンガールズ田中に第1子誕生、20〜30代の若い奥さん望む中高年男性も急増だが…“超年下婚”の理想と現実吉田は2016年1月に22歳年下の元クラブママと4度目の結婚をし、5歳と1歳の姉妹を子育て中だ。「人生をもう一回やっ