FOOTBALL ZONE公式YouTubeで解説した日本代表は、北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージ第2戦でチュニジア代表と対戦する。アフリカ予選を無失点で切り抜けた組織力を持つ不気味なライバルを相手に、日本代表はどう戦うべきなのか。元日本代表の柿谷曜一朗氏と安田理大氏が、チュニジアのシステムやキーマン、そしてサブリ・ラムシ監督について熱く語り合った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇