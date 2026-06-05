映画「メッセージ」の原作として知られるSF短編小説「あなたの人生の物語」の作者であるテッド・チャン氏が、アメリカの月刊誌「The Atlantic」に「いいえ、人工知能は意識を持っていません」と題したコラムを寄稿しました。チャン氏は生成AIに「有害な存在」と否定的な立場を取りつつ、AIに「意識」や「主体性」といった表現を用いることは非常に重大な危険性が生じると指摘しています。No, Artificial Intelligence Is Not Consc