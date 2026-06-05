◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月４日、美浦トレセン第７６回安田記念（７日、東京）の出走馬が４日、確定した。「聞き馬した」では長期の豪州遠征を前にする菅原明良騎手（２５）＝美浦・フリー＝が、オフトレイルと直線一気に懸ける意気込みを明かした。枠順は５日に発表される。直線一気で海外挑戦に弾みをつける。オフトレイルと安田記念に挑む２５歳の菅原明は、同開催を最後