◆安田記念追い切り(４日・栗東トレセン)第７６回安田記念（７日、東京）の出走馬が４日、確定した。３日の台風の影響で木曜追いとなったパンジャタワーは栗東・ＣＷコースで軽快な脚取り。「Ｇ１トク捜リレー」担当の山本理貴記者は昨年の３歳マイル王の復権があると感じ取った。枠順は５日に発表される。昨年の３歳マイル王のパンジャタワーに復権の予感が漂う。４日の最終追い切りは松山を背に、栗東・ＣＷコースを単走。ス