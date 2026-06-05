イラオラ氏＝5月24日、英中部ノッティンガム（ロイター＝共同）サッカーのイングランド・プレミアリーグで遠藤航が所属するリバプールは4日、スペイン出身のイラオラ氏（43）が新たに監督に就任すると発表した。2023〜24年シーズンから同リーグのボーンマスを監督として率い、25〜26年シーズンは6位に入った。リバプールは、24〜25年にチームをリーグ優勝に導いたスロット監督が退任した。（共同）