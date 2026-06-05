俳優の本木雅弘が主演を務める映画『黒牢城』（19日公開）の本編映像が解禁された。【動画】事件現場で緊迫の“殺人検証”を行う荒木村重（本木雅弘）と乾助三郎（宮舘涼太）同作品は累計発行部数60万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞するなど数々の賞を制覇した米澤穂信氏の戦国ミステリーを映画化したもの。メガホンを取るのは、世界三大映画祭の常連であり、国内外で高い評価を得続ける黒沢清監督。