落語家の春風亭正朝（73）が4日夕方、Xを更新。食道がんのステージ2だと明かした。「ガンが見つかりました食道ガンで、ステージ2です」と明かした上で「現在、癌研有明病院に通院していますこれから本格的な治療が始まります」と書き出した。続けて「ご安心ください現在の医学は進歩していますお医者様を信じて治療します必ず完全復活しますそれまで、少々お待ちください」と力強く宣言した。明治学院大在学中の75年7