暴力団を排除するためすすきの地区のビルオーナーらで組織するモデルビル協議会に警察が感謝状を贈りました。札幌・中央警察署葛西浩司署長）「３０年にわたり暴力団排除活動を推進し、安全安心な歓楽街の維持に多大な貢献をされました」感謝状が贈られたのは、すすきの暴力団排除モデルビル協議会です。協議会は、すすきの地区のビルオーナーらが主体となり、暴力団の入店を拒否して排除するために設立