空知の南幌町で子ども向けの室内施設に刃物を持った不審者が現れた想定で、警察などによる訓練が実施されました。「刃物刃物！こらー武器を捨てろ」訓練は、南幌町にある室内遊戯施設「はれっぱ」に殺害予告メールが届き、その後、周辺に刃物を持った不審者が現れた想定で実施されました。また、消防と合同で不審物や負傷者への対応を確認しました。（訓練に参加した利用者）「しっかり訓練してくれているので、安心し