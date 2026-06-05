勝利をあげるたびに、より強いものとなっている“自信”。それを森保ジャパンは本番で強みに出来るか(C)Getty Images来る6月14日（現地時間）のオランダ戦で北中米ワールドカップ（W杯）の初戦を迎える日本。歴代屈指の“タレント力”を揃えるサムライブルーは、あらゆる強者をなぎ倒し、史上初のベスト8以上にたどり着けるか。期待値は高まっている。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタッ