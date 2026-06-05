「SNSや動画を見すぎてしまう生活」から抜け出そうとする「脱スマホ」が、新たな価値観として広がりつつある。平均的な人は死ぬまでに14年もの時間をスマホで失う。そんな「時間が溶けていく毎日」から抜け出す方法を示した1冊が『脱スマホ術』です。著者・戸田大介さんは、500万ダウンロード突破の国内No.1集中アプリの開発者。開発者だからこそ気付ける意外な事実と、スマホとのよい付き合い方を紹介します。よく開くアプリには