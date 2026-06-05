バス車内でテロ発生を想定した訓練が行われました。警視庁などが行った訓練では、走行中のバス車内で刃物を持った男が暴れたとの想定で制圧する手順を確認しました。また、車内に残された爆発物をロボットなどで処理する訓練も行われました。警視庁は、「今後も訓練を重ね事案対応能力を向上させていく」としています。