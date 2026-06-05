阿部慎之助前監督の突然の辞任劇によって一時は“終戦”ムードも漂っていた巨人。しかし、6月1日現在、セ・パ交流戦は3勝3敗と持ち直し、橋上秀樹監督代行が指揮を執るチームは息を吹き返した。スタメン発表のたびにため息をついていたファンが絶賛する、新体制がもたらした変化とは……。【写真】はじける笑顔…見るからに雰囲気が変わった“橋上巨人”のベンチ重苦しい空気を一変させた“橋上マジック”G党が沸き立っている