ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦の先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31）は予定通りスタメンから外れた。1番には遊撃・ベッツが“代役”で入り、5番・DHにはスミスが名を連ねた。前日3日（同4日）の試合前に投打同時出場する大谷についてロバーツ監督が「今日は投打両面で全力を出し切って、明日は休養日にできると考えている」と登板3試合続けて投打同時出場することから翌日、休養日を与