◆米大リーグブルワーズ９―１２ジャイアンツ（４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ジャイアンツの韓国出身、イ・ジョンフ（李政厚）外野手（２７）が、敵地のブルワーズ戦に「５番・右翼」で先発出場し、５打数４安打１打点で打率を３割２分２厘に引き上げ、ナ・リーグ打率争いで４位に浮上した。１回に左前安打をたたくと３回に右翼線に適時二塁打。二ゴロを挟んで７回には１イニング