地域政党・大阪維新の会は来年春の統一地方選の候補者を公認する際、吉村洋文代表（大阪府知事）が目指す「大阪都構想」の住民投票と統一選との同日実施への同意を条件とする方針を決めた。大阪市内で４日、非公開で開かれた党の全体会議で確認した。出席者によると、全体会議では、統一選の公認決定時の誓約書に「同日実施の実現に全力で取り組む」という内容を盛り込むことが説明されたという。同日実施については、維新の大