【モスクワ共同】ロシアのドミトリエフ大統領特別代表は4日、ロシアと米国の国境線があるベーリング海峡にトンネル建設を目指す協定がロシア北西部サンクトペテルブルクで開催中の国際経済フォーラムで5日に署名される予定だと述べた。「トンネルの設計を継続する協定に署名する」としたが、誰が署名するかは明かさなかった。ロシアメディアに語った。ドミトリエフ氏は昨年10月、アラスカ州とロシア東端チュコト半島を結ぶ全長