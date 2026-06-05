欲しいものが手に入れば幸せになれる――そう信じて努力してきた。しかし哲学者ショーペンハウアーは、欲望が満たされた先にも別の苦しみが待っていると喝破する。その洞察は、現代を生きる私たちにも深く刺さる。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを