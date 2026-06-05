ワールドカップ開幕が迫るなか、サッカーに関連する「税金クイズ」が公開されました。「税金クイズ」は国税庁と日本サッカー協会が共同制作したもので、「日本が戦うグループリーグの国の中で一番消費税の高い国はどこか？」などの問題を通じて、税を学べる内容となっています。今後、小学生向けの教室などで活用されるということです。