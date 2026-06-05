◇プロ野球セ･パ交流戦巨人2ー1オリックス（6月4日、東京ドーム）5回にショートへの内野安打が記録され、それがプロ初ヒットとなった巨人のティマ選手。試合後に「うれしい、とってもうれしい」と日本語を口にしました。記念ボールは誰にも渡さず、ずっと自分の家に飾っておきたいと通訳を介して続けると、「このヒットのためにずっと練習をしてきて、夢を見てきてやってきたので、本当にうれしいですし、これからはしっかりコン