香取慎吾（49）が4日、東京・六本木ヒルズで映画「Michael／マイケル」（12日公開、アントワーン・フークア監督）ジャパンプレミアに登場した。09年に急死した「キング・オブ・ポップ」こと米歌手のマイケル・ジャクソンさんの半生を映画化した伝記映画。子どもの頃から憧れの存在だったといい、「88年、僕が10歳の時に東京ドームのライブを最前列で見させてもらった。その時にステージのマイケルと目が合って、僕がやりたいことは