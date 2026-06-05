野球の未来を見ていた男〜近藤貞雄伝証言者・権藤博（後編）前編：「権藤、権藤、雨、権藤」が生んだ革命 日本初の投手分業制を近藤貞雄はなぜ発想したのか＞＞近藤貞雄が投手分業制を発案するきっかけのひとつとなったのが、短命に終わった権藤博の野球人生だった。中日の投手コーチを務めていた1961年当時、投手起用の権限は監督の濃人渉とヘッドコーチの石本秀一が握っていた。近藤は、新人だった権藤が酷使される状況に疑問