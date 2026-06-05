野球の未来を見ていた男〜近藤貞雄伝証言者・権藤博（前編）先発、中継ぎ、抑えの投手分業制──。現在のプロ野球では不可欠のシステムだが、かつて、昭和の時代は「完投してこそ投手は一人前」という考えが主流だった。当時もリリーフ専任的な投手はいたが、セーブ制度の導入は1974年（昭和49年）。それ以前は評価の基準も表彰もなく、リリーフは先発が務まらない投手の仕事とされ、周りから下に見られていた。そんな時代に、