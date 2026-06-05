映画『山口くんはワルくない』この記事の画像を見る累計210万部突破の人気作『山口くんはワルくない』（斉木優/講談社）がついに実写映画化！ 別冊フレンドで連載中の本作は、周りから「ヤクザ」と呼ばれるコワモテ関西弁男子の山口くんと、大人しくて控えめ女子の皐による、胸キュン学園ラブコメディです。公開より一足先に原作ファンの筆者が、試写会に参加。映画版「山口くん」の魅力をネタバレなしでお伝えします！■ウザ可