TWICEのモモが、大胆なファッションを完璧に着こなした。モモは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を公開した。【写真】モモ、“脇腹丸見え”ファッション公開された写真には、自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「MIU MIU」の植物柄のセットアップとバッグを身にまとったモモの姿が収められている。特に、サイドをリボンで結んだオープンデザインのトップスからは大胆な肌見せスタイルを披露し、色っぽい魅