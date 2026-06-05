その翻訳、もしかして「AI」でやりました……？ChatGPTやDeepL、GeminiやClaudeなど、急速に進歩したAI翻訳を使えば「破綻のない英語」を書くのは簡単です。しかし、破綻がないことが、「理系英語として正確」かつ「世界に通用する」ではありません。AIによる出力結果を、正確な理系英語に“整える力”が必要です。「正確な理系英語」を出力させるための、日本語原稿作りの重要ポイントとは……？全理系人に必須の考え方とテクニ