韓国発のメイクアップクリエーションブランド「espoir（エスポア）」から、敏感肌をいたわりながら美しい肌印象を演出する新作BBクリーム「ダーマカバーブレミッシュバーム」が登場します。肌の赤みやゆらぎが気になる方にも使いやすいダーマ発想の処方で、スキンケア感覚のやさしい使い心地を実現。これ1本でベースメイクを美しく仕上げたい方に注目のアイテムです♡ 敏感肌に